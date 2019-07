O inventor francês e antigo campeão de jet-ski Franky Zapata falhou o objetivo de atravessar o Canal da Mancha com a sua prancha voadora, esta quinta-feira.

Zapata, de 40 anos, propôs-se a atravessar o canal com a sua Flyboard Air, uma prancha pilotada com cinco motores turbojato que o próprio francês criou.

Uma multidão juntou-se perto da praia de Sangatte, em Calais, para assistir à partida de Zapata, pelas 9:00, desta quinta-feira.

A viagem, que terminava em Dover, Reino Unido, devia ter durado 20 minutos. Mas, a meio do percurso, Zapata tentou aterrar num barco para abastecer e acabou por cair na água.

Foi uma grande desilusão. Ele deve ter falhado a plataforma apenas por alguns centímetros. Nós praticámos esta manobra dezenas de vezes”, disse um membro da sua equipa à BFM TV.

Zapata ficou conhecido depois de ter participado nas cerimónias do Dia da Bastilha, no dia 14 de julho, voando sobre os Campos Elísios de Paris, com a sua prancha.