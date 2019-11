Seis pessoas ficaram feridas e quatro morreram depois de vários suspeitos terem entrado numa festa em Fresno, na Califórnia, e disparado sob a multidão.

De acordo com a polícia, citada pela Associated Press, o tiroteio aconteceu quando a multidão estava reunida para ver jogo de futebol num quintal privado. No total, dez pessoas foram baleadas, sendo que três acabariam por morrer no local. A quarta vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Quanto aos seis feridos, todos homens asiáticos entre os 25 e os 35 anos, estão estáveis no hospital.

O que sabemos é que era uma festa, uma reunião de amigos e familiares no quintal. Estavam todos a ver futebol durante a tarde quando suspeitos desconhecidos se aproximaram da residência, se introduziram no quintal e abriram fogo", afirmou o comandante Bill Dooley, da Polícia de Fresno.

Quando a festa começou estavam no local 35 pessoas, entre as quais crianças.

Os suspeitos continuam em parte incerta.

A polícia analisou imagens de videovigilância e recolheu testemunhos dos vizinhos, que alertaram as autoridades quando ouviram os tiros cerca das 18:00 de domingo (02:00 de segunda-feira em Lisboa), para tentar identificar e localizar os atacantes.