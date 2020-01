A Espanha prepara-se para o mais forte temporal deste inverno, com frio, chuva, vento forte, neve em quotas muito baixas e forte agitação marítima. A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) alerta que, sobretudo no Norte do país, o mau tempo vai começar já este domingo.

O porta-voz da Aemet, citado pelo El País, diz que e esperada neve em localidades situadas em quotas de 200 metros acima do nível do mar, no Norte e Este do território peninsular. Vai estar frio, mas vai parecer ainda mais que está frio: é que o vento vai agudizar a sensação térmica de frio.

Zonas con #TemperaturaMáxima prevista menor o igual a 10ºC para las jornadas de hoy jueves 16, mañana viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de enero. EL frío irá ganando terreno los próximos días. pic.twitter.com/AbVXsp6fzM — CésarRgzBallesteros (@crballesteros) January 16, 2020

Espera-se ainda agitação marítima na zona do mediterrâneo e fortes chuvadas, que podem chegar aos 100 litros por metro quadrado.

A culpa é de uma massa de ar polar que atingirá o território espanhol este fim-de-semana e deverá ficar até quarta-feira.

Muitas regiões não terão temperaturas máximas acima dos zero graus centígrados e várias terão mesmo máximas negativas.