Um homem encontrou três gatos que estavam presos a um bloco de gelo, na cidade de Alberta, Canadá. Kendall Diwisch acabou por partilhar a história através do seu Facebook. Para salvar os animais, o canadiano utilizou um copo de café a ferver, com o qual conseguiu derreter o gelo, libertando assim os gatos.

