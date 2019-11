O filho do antigo presidente da Alemanha Richard von Weizsäcker foi esfaqueado até à morte, em Berlim. De acordo com o The Guardian, Fritz von Weizsäcker foi atacado durante uma palestra médica, na noite de terça-feira.

As autoridades confirmaram que o suspeito, de 57 anos, já se encontra detido para interrogatório. Disseram ainda que não estava referenciado na polícia e nada aponta para que seja um paciente da clínica da qual Fritz von Weizsäcker era diretor.

Segundo o depoimento de algumas testemunhas, o agressor estaria sentado na primeira fila da sala onde decorria a palestra. Levantou-se, atacou Fritz von Weizsäcker com uma faca e diferiu golpes repetidamente. Um polícia, que estaria à civil por se encontrar de folga, ainda tentou impedir o ataque, mas acabou gravemente ferido.

O suspeito terá admitido à polícia que queria vingar a família do antigo presidente da Alemanha. Em causa, estaria o papel que a empresa Böhringer Ingelheim desempenhou no fornecimento de toneladas de produtos químicos venenosos usados na guerra do Vietname. Richard von Weizsäcker foi chefe-executivo da empresa na década de 1960, antes de ingressar na política.