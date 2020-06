Um conflito diplomático que já dura há várias semanas na fronteira da Índia com a China, na cordilheira dos Himalaias, teve esta segunda-feira o seu episódio mais negro até ao momento. As autoridades indianas confirmaram esta terça-feira que 20 soldados foram mortos pelas tropas chinesas perto de Galwan, aumentando a tensão entre as duas potências.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês confirmou a existência de um "confronto físico violento", segundo a agência Reuters. O governo indiano acrescentou que foram registadas vítimas de ambos os lados.

Uma fonte do governo indiano disse que os confrontos ocorreram com recurso a varas e pedras, afirmando que não foram disparados quaisquer tiros.

O ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, afirmou que a perda dos soldados é "profudamente dolorosa", ressalvando a "coragem" daqueles que sacrificaram as vidas para defenderem o seu país.

The loss of soldiers in Galwan is deeply disturbing and painful. Our soldiers displayed exemplary courage and valour in the line of duty and sacrificed their lives in the highest traditions of the Indian Army.