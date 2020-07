A polícia norte-americana deteve dois homens e uma mulher, suspeitos de terem assassinado três amigos, que tinham combinado uma pescaria em Frostproof, Polk, na Florida.

As detenções foram anunciadas nesta quarta-feira, em conferência de imprensa, cinco dias depois do triplo homicídio, que vitimou Damion Tillman, de 23 anos, Brandon Rollins, de 27, e Keven Springfield, de 30.

Uma das vítimas, Brandon Rollins, ainda conseguiu ligar para o pai e dizer "ajuda-me", o que permitiu à polícia chegar com rapidez aos suspeitos, uma vez que o local onde foram assassinados não é uma zona de passagem, segundo as autoridades.

Com uma recompensa anunciada de 30.000 dólares, a polícia de Polk chegou até ao principal suspeito, Tony "TJ" Wiggins, de 26 anos, que terá matado a tiro os três amigos, na presença da sua namorada, de 27, e do seu irmão, de 21, que também foram detidos.

O triplo homicídio ocorreu na sexta-feira à noite, pouco depois de os suspeitos se terem cruzado com uma das vítimas numa loja, mas sem que tenham trocado uma palavra.

Damion Tillman, o mais novo, parou numa loja de conveniência, onde foi ouvido a dizer que ia pescar com amigos. Os suspeitos estavam na loja, como provaram imagens de videovigilância, e suficientemente próximos para terem escutado a conversa.

Os três amigos, que viajavam em duas viaturas, foram seguidos, apurou a investigação, depois de questionar os suspeitos.

Na segunda-feira, a polícia efetuou buscas ao terreno onde o casal de suspeitos vivia, tendo encontrado duas espingardas SKS, duas caçadeiras e munições num cofre. O principal suspeito, TJ Wiggins, tem cadastro e, por isso, foi detido por posse de arma. As autoridades questionaram, depois, o irmão, Robert Wiggins, que admitiu que viu a vítima, Damion Tillman, na loja, quando estava com o irmão na fila para pagar. Confessou, também, que era ele quem conduzia a carrinha, onde seguiam também o irmão e a namorada, e que foi o irmão que lhe disse para seguir por uma determinada estrada em vez de seguirem para casa, onde aguardaram a passagem dos três amigos.

Os detalhes não são todos conhecidos, mas o principal suspeito terá conseguido abordar uma das vítimas, que seguia sozinha, agredindo-a e acusando-a de lhe ter roubado a carrinha. Os outros dois amigos saíram do carro em seu auxílio, e os três foram depois atingidos a tiro.

As munições encontradas no local do crime correspondem às encontradas na casa dos suspeitos.

A polícia está, ainda, a investigar o alegado roubo da carrinha, que terá acontecido há muito tempo, e partindo do princípio que o testemunho do irmão do suspeito foi verdadeiro.

As autoridades apuraram, também, que depois do triplo homicídio os suspeitos foram jantar a uma conhecida cadeia de restaurantes de fast-food.