As autoridades chinesas soltaram cerca de 100 galinhas numa cidade chinesa, para tentar atrair um leopardo que anda em fuga.

O animal faz parte de um grupo de três leopardos, que escaparam de um parque no dia 19 de abril, sendo que dois deles já foram recapturados. A notícia foi escondida até os residentes começarem a avistar os felinos nas colinas locais.

Os moradores de Hangzhou foram incentivados a permanecer em casa enquanto a procura decorre.

"Rastos de leopardo foram descobertos perto de aldeias nas montanhas. A polícia está à procura. Todos, por favor, fechem as portas e as janelas com segurança e não saiam”, lê-se numa mensagem de texto em massa emitida num bairro adjacente ao parque, citada pelo The Guardian.