As autoridades alemãs estão à procura de um homem que desarmou quatro polícias, roubou-lhes as armas e fugiu para uma floresta na zona sudoeste da Alemanha.

O alerta foi dado por volta das 9.30 de domingo, depois de um popular ter denunciado um "homem suspeito a utilizar equipamento de combate".

Quando os quatro agentes da polícia alemã chegaram ao local, acompanhados por duas viaturas, o homem cooperou, inicialmente, até ter tirado uma arma "de forma repentina e inesperada".

Ele ameaçou os polícias e até conseguiu desarmá-los, antes de fugir para a floresta", disse um porta-voz da polícia, citado pelo The Guardian.

As quatro armas de fogo, que a polícia diz "presumivelmente" ainda estarem na posse do homem, podem conter até 64 balas, informou o jornal Bild, esta segunda-feira.

O fugitivo está ainda equipado com equipamento de combate e armado com um arco e flecha e uma faca.

As buscas levaram ao encerramento de escolas e creches da vila de Oppenau, na zona sudoeste da Alemanha, e os residentes aconselhados a ficar em casa.

Depois mais de 100 policiais terem passado o domingo à procura do homem na floresta, com a ajuda de três helicópteros e uma unidade cinotécnica, a polícia divulgou, na segunda-feira, a identidade do fugitivo.

Yves Rausch, de 31 anos, vive sem morada fixa, numa zona de floresta próxima do apartamento de onde foi despejado, em Oppach.

O homem já tinha cumprido pena de prisão por ter disparado uma flecha contra a ex-namorada.