Duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas depois de uma via rápida se ter quebrado perto da cidade de Lucedale, no estado do Mississipi. As autoridades estão a atribuir o caso à subida das águas provocada pelo furacão Ida, que também afetou aquela zona.

O incidente ocorreu numa via rápida com duas faixas, sendo que três dos feridos se encontram em estado grave.

Ao todo, sete veículos acabarm por ir parar ao buraco criado pela rutura, numa autêntica cratera com 15 metros de comprimento e seis metros de profundidade.

Nunca vi nada assim nos meus 23 anos de trabalho", afirmou Cal Robertson, responsável pelas equipas de resgate, em declarações à CNN.

O estado do Mississipi está a ser fortemente atingido pelas chuvas trazidas pelo Ida, que entrou no sábado em terra como furacão de categoria 4, sendo agora uma tempestade tropical.

No Luisiana, o estado mais atingido pelo furacão, morreram pelo menos duas pessoas, sendo que mais de um milhão, a maioria em Nova Orleães, está sem energia. A contagem das mortes provocadas pela tempestade sobe assim para quatro.