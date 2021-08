O furacão Ida, que atingiu ontem o Luisiana, nos Estados Unidos, já perdeu intensidade e é agora categorizado como tempestade tropical.

As alterações climáticas e as emissões de gases de efeito de estufa têm efeito direto na atmosfera, o que faz com que estes fenómenos sejam cada vez mais frequentes.

O aumento das temperaturas do mar e da atmosfera, em conjunto com a energia dos oceanos, são fatores propícios à formação de ciclones, que atingem grandes velocidades de vento e, a atmosfera mais húmida provoca precipitações intensas, não só nas zonas costeiras, mas também em áreas populacionais.

Estes fenómenos são mais frequentes em zonas tropicais, o que justifica que esta zona dos Estados Unidos esteja sujeita a este tipo de episódios com mais regularidade.

Pedro Garret, investigador e professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explica à TVI que, a tempestade tropical está a perder força, visto que estas atingem os máximos nos oceanos, e a tendência é que percam intensidade assim que entram em terra.

O facto de a atmosfera estar mais quente faz com que estes ciclones progridem de forma mais lenta, ou seja, à medida que caminham mais devagar, vão provocando danos de maior intensidade, chuvas intensas e inundações, à semelhança do que tem acontecido nos últimos anos.

Consequência disto é também o aumento dos níveis do mar e a destruição de infraestruturas ao longo da costa.

O professor aconselha a população a recolher-se, como forma de proteção, evitando estar perto de janelas e objetos que possam cair.

Garante ainda que é difícil traçar uma trajetória exata para a tempestade, mas a tendência é que se desloque parta norte, como é habitual.