Um furacão de matéria escura está a viajar a grande velocidade pela Via Láctea e prepara-se para colidir com a Terra. O fenómeno, que não causará qualquer dano ao nosso planeta, pode ser importante para os cientistas desvendarem mais sobre aquele que continua a ser um dos grandes enigmas do Universo.

A matéria escura não se vê, não emite, não reflete e não absorve luz. No entanto, estima-se que constitua quase um quarto do Universo conhecido.

Apesar de não se poder ver ou tocar, os cientistas sabem que esta matéria existe devido às forças gravitacionais que acompanham os movimentos cósmicos.

Mas como nunca foi diretamente observado, este fenómeno é, ainda hoje, um grande mistério para os cientistas. Um mistério que, em breve, poderá ser desvendado.

É que astrónomos da Universidade de Saragoça, em Espanha, detetaram um furacão de matéria escura que viaja em direção à Terra.

Esta tempestade de matéria escura, designada S1, foi detetada através dos dados do satélite Gaia, da Agência Espacial Europeia.

Os especialistas acreditam que a S1 se originou a partir dos vestígios de uma galáxia anã que foi engolida pela Via Láctea há biliões de anos.

Os aparelhos atualmente existentes não conseguem detetar as partículas hipotéticas que constituem a matéria escura – as partículas massivas de interação fraca hipotética conhecida como WIMP’s.

No entanto, poderá ser possível detetar axiões - partículas cerca de 500 milhões de vezes mais leves do que um eletrão. Acredita-se que os axiões também compõem a matéria escura, mas não há dados que o comprovem. A deteção destas partículas pode ajudar os cientistas a compreender melhor a matéria escura.

Ora, como a matéria escura constitui uma parte significativa do Universo, compreender a matéria escura pode ajudar os cientistas a compreender melhor o próprio Universo.