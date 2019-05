Gaelle Dule Asheri, de 17 anos, e Ida Daniela Pouadjeu, de 16, foram das primeiras adolescentes a treinar futebol numa academia profissional nos Camarões. Quando começaram a jogar, com os rapazes, eram proibidas de fazer alguns exercícios, considerados masculinos. Num país em que o preconceito continua a dominar o desporto, a Rails Foot Academy tornou-se a primeira a incentivar o talento feminino no futebol. Criada no passado mês de janeiro, tem 70 desportistas, adolescentes vindas de meios desfavorecidos que, de outra forma, não teriam oportunidade de praticar. "Aqui têm tudo: treinadores, equipamento, fisioterapeuta, e o aconselhamento que lhes damos sempre", sublinha Emmanuel Eteme Biolo, técnico da equipa sub-17, que muitas vezes defronta os escalões masculinos.