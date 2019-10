O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou a ideia de realizar a próxima cimeira dos líderes do G7 no seu próprio clube de golfe em Miami, Florida.

....Therefore, based on both Media & Democrat Crazed and Irrational Hostility, we will no longer consider Trump National Doral, Miami, as the Host Site for the G-7 in 2020. We will begin the search for another site, including the possibility of Camp David, immediately. Thank you!