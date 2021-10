Gabriel Salazar, também conhecido como GabeNotBabe, morreu num acidente automóvel enquanto fugia à polícia, no estado norte-americana do Texas. No veículo, seguiam ainda três jovens amigos do "tiktoker". Todos morreram no local.

De acordo com as autoridades, o incidente aconteceu no último domingo. Chevrolet Camaro branco, conduzido por Gabriel Salazar, terá capotado, embatido numa árvore e acabou por se incendiar.

As autoridades acrescentam que o acidente depois de o Camaro branco ter desobedecido a uma ordem de paragem por volta da 1:25 (hora local), no condado do Zavala.

Durante a perseguição, a polícia tentou furar os pneus da viatura em fuga através de um engenho específico para o efeito, mas sem sucesso.

O veículo capotou e acabou por ser engolido pelas chamas. Os quatro passageiros foram declarados mortos no local”, refere o comunicado das autoridades.

Gabriel Salazar era conhecido como GabeNotBabe nas redes sociais, tendo mais de 2,2 milhões de seguidores e mais de 800 mil no Instagram.

Na última publicação feita por Gabriel Salazar, o jovem surge ao lado do Chevrolet Camaro branco em que acabou por morrer.