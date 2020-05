Gabriela Pugliesi, uma das maiores influenciadoras brasileiras, conhecida como "musa do fitness", caiu em desgraça depois de publicar fotos e vídeos da festa que deu na sua casa em São Paulo, com vários amigos, em plena quarentena para contenção da Covid-19, e naquela que é cidade epicentro da pandemia no país.

A própria, que foi um dos milhares de casos de infeção pelo novo coronavírus no Brasil, e que recuperou da doença, viu-se obrigada a pedir desculpa nas redes sociais. Um vídeo que, em 16 horas, tem mais de 3,5 milhões de visualizações, ela que tem mais de 4,4 milhões de seguidores.

No mea culpa, Gabriela Pugliesi admite que juntou amigos na sua casa durante o fim de semana, que bebeu e que "se passou", dizendo o que não devia e mostrando o que só a embriaguez permite.

Só estou a fazer este vídeo para pedir desculpa, do fundo do meu coração. (...) Eu passei-me, postei, falei besteira.... Estou extremamente arrependida. Fui irresponsável e imatura. Errei porque não é para juntar gente em casa, porque há gente a passar dificuldades, porque é ofensivo, porque não ajuda (...). A quarentena está difícil para mim, mas está muito mais difícil para outras pessoas, e logo eu que faço questão de falar sempre como a vida é maravilhosa", afirmou.



Gabriela Pugliesi contou, no pedido de desculpas, que juntou os amigos no sábado, que encomendaram comida, beberam e dançaram.

As publicações com outras pessoas foram, entretanto, apagadas, os diretos já não estão disponíveis na sua conta de Instagram, mas circulam nas redes sociais alguns registos desse encontro, que foi muito criticado não só pelos seus seguidores, como por outras caras conhecidas do Brasil, desde apresentadores a artistas, e até uma conhecida marca internacional de biquinis, que não patrocina a influenciadora, fez questão de vir a público condenar a festa.

(...) Fomos surpreendidos negativamente pelo comportamento dela [Gabriela Pugliesi] diante da mais grave crise de saúde que o mundo vem passando nos últimos 100 anos. (...) Defendemos o isolamento social e tomámos todas as medidas indicadas pela OMS e Ministério da Saúde para combatermos a Covid-19", publicou, em comunicado, a conhecida marca de roupa de praia na sua conta no Instagram.

Desde que a festa foi revelada, Gabriela Pugliesi já perdeu vários contratos de patrocínio, desde marcas de roupa a comida saudável, passando por uma conhecida marca brasileira de chás.

Entretanto, Gabriela Pugliesi desativou a sua conta no Instagram e, nesse sentido, o vídeo do pedido de desculpas já não pode ser visualizado.