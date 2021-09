O mistério em torno do desaparecimento de Gabrielle Petito e, posteriormente, do namorado adensa-se à medida que são revelados novos dados sobre o caso.

Nichole Schmidt, mãe de Gabby, revelou as últimas mensagens trocadas com a filha de 22 anos e garante que o texto contém um detalhe alarmante. Acredita-se que este tenha sido a última comunicação feita a partir do telemóvel, antes deste ficar inativo.

Podes ajudar o Stan? Não paro de receber voicemails e chamadas perdidas”, de acordo com a mãe, este terá sido o último contacto com Gabby Petito.

A mensagem foi enviada no dia 27 de agosto, altura em que as autoridades norte-americanas creem que Petito tenha morrido. A progenitora explica que Gabrielle se referia ao avô, mas que nunca o tratava por “Stan”.

Nichole explica que estranhou o incidente e que imediatamente percebeu que algo não estava bem, suspeitando que a mensagem era um pedido de ajuda codificado.

Após a mensagem ter sido enviada, Gabrielle não fez mais nenhuma publicação nas redes sociais nem comunicou com mais nenhuma pessoa. O telemóvel terá ficado inoperacional. A polícia da Florida acredita que esta tenha sido a última comunicação feita através do telemóvel da jovem.

Também Cassie Laundrie, irmã de Brian Laundrie, principal suspeito da investigação, revelou as últimas mensagens trocadas com Gabby e os postais que a jovem lhe enviou da durante a viagem em que visitou o Red Canyon e o Goblin Valley State Park, nos estados do Utah e Arizona.

As comunicações datam do dia 10 de agosto e foram divulgadas no Twitter pela jornalista da WABC Kristin Thorne, depois de terem sido partilhadas numa entrevista de Cassie no “Good Morning America”.

Oh meu deus! Não posso acreditar que a escola já começou. Haha vi o teu post no Instagram! Tão fofo! Manda-me uma foto dos meninos para mostrar ao Brian! Lol Adoro as mochilas deles!!”, pode ler-se nas mensagens.

Cassie Laundrie, Brian Laundrie’s sister, has shared exclusively with @GMA one of her last text messages with Gabby Petito as well as postcards she shared with her children along her trip. pic.twitter.com/9eXQVnNdA8 — Kristin Thorne (@KristinThorne) September 20, 2021

Gabrielle Petito referia-se aos sobrinhos de Brian Laundrie, filhos de Cassie. Até ao momento, estas mensagens não levantaram qualquer suspeita por parte das autoridades.

Esta terça-feira, será realizada a autópsia ao corpo encontrado, no domingo (19 de setembro), no Parque Nacional Grand Teton, no estado americano de Wyoming, que corresponde à descrição de Gabby Petito. Os resultados poderão ser decisivos para o rumo da investigação.

O FBI já emitiu um mandado de captura de Brian Laundrie. As autoridades alargaram ainda o perímetro da caça ao homem, que neste momento, se foca na reserva natural do Parque Nacional de Grand Teton, no estado do Wyoming.

Gabrielle Petito de 22 anos foi dada como desaparecida desde o início do mês. As autoridades acreditam que a jovem tenha morrido nos últimos dias de agosto.