Uma centenária tartaruga-gigante nas ilhas Galápagos cuja líbido lendária é responsável por ajudar a salvar a espécie da extinção entrou oficialmente na reforma.

Diego e outras catorze tartarugas-gigantes macho regressaram esta terça-feira à ilha Española, nas Galápagos, onde nasceram depois de décadas de reprodução em cativeiro na ilha de Santa Cruz.

O programa de reprodução foi considerado um sucesso e foi responsável pelo nascimento de mais de duas mil tartarugas desta espécie desde a sua origem nos anos 60.

Com 100 anos, Diego terá gerado centenas de descendentes. Os cientistas acreditam que foi responsável pelo nascimento de cerca de 40% de todas as tartarugas que originaram do programa de reprodução.

Paulo Proaño, ministro do Ambiente do Equador, afirmou que o programa “fechou um importante capítulo” na sua história.

No Twitter, o ministro diz mesmo que Diego regressa a casa depois de “salvar a espécie da extinção”, sublinhando que a ilha Española, uma ilha remota e uma das mais antigas das Galápagos, o recebe agora de braços abertos.

Cerramos un capítulo importante en la gestión del @parquegalapagos, 15 tortugas de #Española, incluyendo a #Diego, regresan a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Su isla las recibe con los brazos abiertos. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/M4a4maQm9E — Paulo Proaño Andrade (@PauloProanoA) June 15, 2020

Antes de voltarem a casa, as tartarugas foram submetidas a um processo de quarentena, para que não carregassem consigo sementes de plantas não nativas na ilha Española.

Há cerca de 50 anos, apenas existiam dois machos e doze fémeas da espécie de Diego na ilha Española. Com a missão de salvar a espécie, Diego foi levado do Jardim Zoológico de São Diego, nos Estados Unidos.

Segundo a Associação de Parques Naturais das Galápagos, Diego foi afastado da ilha onde nasceu por uma expedição científica no princípio do século XX.

A tartaruga-gigante pesa cerca de 80 quilos e tem um metro e meio de altura.