Um surto de salmonela nos Estados Unidos já causou um morto e perto de 500 doentes, muitos dos quais crianças, segundo o último balanço do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), que está a investigar o caso.

Um terço dos doentes são crianças com menos de cinco anos e, pelo menos, 86 pessoas estão hospitalizadas.

A vítima mortal foi registada no Oklahoma, mas o surto foi detetado em 42 estados.

Desde 20 de maio que o número de doentes tem vindo a aumentar, de acordo com o CDC, atingindo, neste momento, mais do dobro dos casos registados no ano passado, pela mesma altura.

As autoridades de saúde dizem que a origem do surto está em animais domésticos, concretamente galinhas e patos, criados em quintais. Desde o início da pandemia de Covid-19 que a compra de aves disparou nos Estados Unidos.

No entanto, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças alerta que cuidar de galinhas e patos não é o mesmo que ter cães ou gatos.

As aves de capoeira têm a bactéria alojada nos intestinos e, nesse sentido, esta pode ser transmitida através dos excrementos, ovos e penas. Os sintomas mais comuns para os humanos são dores de estômago e diarreia.

O CDC pede, por isso, à população que não deixe as crianças tocarem nestas aves e que usem um calçado diferente daquele que utilizam dentro de casa quando vão limpar as capoeiras.

As autoridades lembram, ainda, que estes animais devem viver no exterior e não ser tratados como animais de casa, nomeadamente ao nível do contacto físico.