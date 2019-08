Um avião de combate aos incêndios despenhou-se na região de Générac, em França, na tarde desta sexta-feira. O piloto, a única pessoa a bordo da aeronave, não sobreviveu ao acidente.

De acordo com o Le Parisien, a queda do avião deu-se por volta das 17h20 locais (16h20 em Lisboa), enquanto combatia um forte incêndio florestal em Gard, no sul de França. Até ao momento, já arderam mais de 600 hectares nesta zona desde o início da semana. Esta aeronave tinha capacidade para transportar três mil e seiscentos litros de água.

🔴🔴 INFORMATION DRAMATIQUE : CRASH D'UN AVION BOMBARDIER D'EAU 🔴🔴

Il y a plusieurs minutes que nous avons reçu l'information mais nous souhaitions la vérifier avant de la publier. Un canadair s'est écrasé sur l'incendie de Générac. Vidéo: Julien Lea Coste pour @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/o6kViCw5Dk — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) August 2, 2019

As causas do acidente ainda estão por apurar e o caso está agora nas mãos das autoridades.

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, numa publicação no Twitter, lamentou a tragédia e deixou uma palavra à família da vítima e aos colegas bombeiros.

Un tracker de la Sécurité civile vient de s'écraser au sol, à Générac

Mes premières pensées vont à la famille et aux camarades de ce soldat du feu, engagés pour nous protéger, avec une infinie bravoure.

Une immense tristesse nous étreint tous ce soir. — Christophe Castaner (@CCastaner) August 2, 2019

Segundo o Le Parisien, desde 2005 que não acontecia um acidente deste tipo.