Jamie Oliver, conhecido chef de cozinha, confirmou esta terça-feira que o seu grupo de restauração entrou em falência, o que coloca em risco mais de 1.000 empregos espalhados por vários restaurantes. Não se sabe se a decisão vai ter consequências sobre o restaurante do britânico em Lisboa.

O processo vai passar a ser gerido pela consultora KPMG, tendo em vista a proteção dos credores, numa figura legal prevista na lei britânica. O grupo ainda não fez um comunicado oficial, mas Jamie Oliver já confirmou a falência no Twitter pessoal.

Ao todo, o grupo de Jamie Oliver tem 25 restaurantes, 23 dos quais pertencentes à cadeia Jamie’s Italian, que tem um restaurante no Príncipe Real, em Lisboa.

Até agora não há conhecimento de consequências para o estabelecimento português, que opera em regime de franchising, pelo que não deverá ser afetada.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver