Por ocasião do Dia do Orgulho LGBTI, celebrado no dia 28 de junho, os Correios de Espanha anunciaram o lançamento do primeiro selo dedicado a homenagear a celebração mundial.

O design deste selo, que terá um valor de um euro, remete para a Pasaje Begoña, um beco na costa de Málaga que, no meio da ditadura franquista, se tornou num oásis de liberdade para a comunidade LGBTI e que, em 2019, foi declarado um Lugar de Memória Histórica.

Van llegando los colores también a las calles 👏👏👏 pic.twitter.com/FqwZFZu66u — Pasaje Begoña 🏳️‍🌈 (@PasajeBegona) June 18, 2020

Ademais, para demonstrar um compromisso com a comunidade, os correios também lançaram uma série de ações em homenagem ao combate contra a discriminação.

Com a consciência que, devido à pandemia, a festa do orgulho LGBTI será celebrada de maneira diferente, a empresa estatal decidiu rotular várias caixas de correio e escritórios com a icónica bandeira do arco-íris e com o lema “No Solo Amarillo”, uma alusão à cor associada aos emblemáticos correios.

A celebração do Orgulho decorrerá na capital espanhola e um pouco por todo o mundo através da internet de 1 a 5 de julho.