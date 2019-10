Um icebergue dezasseis vezes maior do que Lisboa separou-se da plataforma de gelo Amery, na zona Este da Antártida.

O bloco maciço de gelo chama-se D28 e possui uma área de 1,582 quilómetros quadrados.

Agora, o icebergue vai ter de ser monitorizado e seguido para não causar riscos às embarcações que traçam as suas rotas naquela área.

Desde os anos 60 que não existia um fenómeno destes. Porém, a comunidade científica não atribui as alterações climáticas como causa para a separação do D28, afirmando ser uma parte normal do ciclo de vida das plataformas de gelo a cada 60 ou 70 anos.

🔴The new D28 Iceberg (five times the area of Malta 🇲🇹 or ~1582km²) just calved away from Amery ice shelf 🇦🇶#Antarctica 🔻Before (20/09) and after (25/09) #Sentinel1🛰️🇪🇺 captures processed by @StefLhermitte pic.twitter.com/4uN3Ce6E9D — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 30, 2019

As plataformas de gelo são essencialmente extensões flutuantes de glaciares que impedem o fluxo do gelo vindo de terra.

Estas plataformas separam-se dos icebergues como forma de manter o equilíbrio e contrabalançar a neve a montante.

Mesmo assim, este evento causou surpresas na comunidade científica.

Monotorizando há cerca de vinte anos um segmento da plataforma conhecido como “dente a abanar” ( por as suas imagens de satélite assemelharem-se a um dente prestes a cair ), os cientistas viram o D28 a soltar-se de uma zona vizinha.

Comparando o tamanho entre o D28 e a zona do “dente a abanar”, a professora Helen Fricker, do Instituto Scripps de Oceanografia, afirmou à BBC que “é um molar comparado com um dente de leite”.

315B-Tonne Iceberg breaks off Antarctica. The calved block covers 1,636 sq km in area - a little smaller than Scotland's Isle of Skye - and is called D28. The berg means it will have to be monitored because it could in future pose a hazard to shipping.https://t.co/TIN6JdTOAa pic.twitter.com/glN3TZDq2C — StockScout1 (@StockScout1) October 1, 2019

Fricker já tinha previsto este evento em 2002: “Estou entusiasmada por ver este evento depois de tantos anos. Sabíamos que eventualmente iria acontecer, mas, só para criar mais entusiasmo, não foi exatamente onde achámos que iria ser”.

É possível que a separação de um icebergue tão grande mude a geometria de tensão na parte frontal da camada de gelo. Isto pode influenciar a estabilidade da zona do “dente a abanar”.

Everyone loves a big berg. Amery finally calves the expected whopper, but it's not the famous "Loose Tooth" segment. D28 is "the molar compared to a baby tooth" says @helenafricker https://t.co/c2LAsWXtsa Thanks @CopernicusEU & @StefLhermitte. We❤️Sentinel-1 pic.twitter.com/JRv0Dvd06t — Jonathan Amos (@BBCAmos) September 30, 2019

O icebergue D28 tem cerca de 210 metros de espessura e contém pelo menos 315 mil milhões de toneladas de gelo.

As correntes marítimas vão agora levar o icebergue para Oeste, onde demorará vários anos para que se parta completamente e derrete.

Uma testemunha de um destes eventos registou em vídeo a separação de um icebergue no glaciar de Holgate, em maio de 2010.