Foi recuperado este domingo o corpo do português que terá matado o filho de quatro anos em Genebra, na Suíça.

Segundo o Tribune de Genève, o cadáver do homem foi encontrado esta manhã, a jusante da Ponte de Peney, que liga as duas margens do Rio Rhone, em Genebra.

O corpo da criança tinha sido recuperado na segunda-feira, de uma barragem nas imediações, e o pai estava desaparecido desde domingo da semana passada, estando desde então a ser procurado por um forte dispositivo policial.

No domingo passado, o pai da criança tinha pedido à mãe, lusodescendente, para levar o filho durante o dia, tendo prometido levá-lo a casa às 19:00. O casal estava separado e a mãe assentiu, mas estranhou quando o ex-companheiro não apareceu com o filho, tendo alertado as autoridades.

O corpo do menino foi encontrado pelas autoridades suíças numa barragem na segunda-feira.

A TVI sabe que o casal tinha historial de episódios de violência doméstica, que terão levado à separação.