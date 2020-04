Lori Freehling, idosa, residente em Nova Orleães, nos Estados Unidos, foi ao supermercado no intervalo de tempo em que as lojas estão abertas exclusivamente para pessoas mais velhas. À entrada, um funcionário entregou-lhe um papel, que Lori deveria, por sua vez, dar ao caixeiro no momento em que estivesse a pagar.

Assim aconteceu. Quando a norte-americana lhe passou para a mão aquilo que parecia ser uma senha, o caixeiro perguntou-lhe se sabia quem era Tyler Perry. Lori respondeu que sim, mas não quis acreditar na resposta do operador de caixa.

Ele acabou de pagar as suas compras, é um ato aleatório de bondade"

Lori Freehling ficou tão emocionada, que utilizou o dinheiro com que ia pagar as compras para fazer uma doação a um banco alimentar. A idosa, que contou a história através de uma publicação no Facebook, está entre as centenas de clientes que foram surpreendidos pela generosidade espontânea de Tyler Perry, em 73 supermercados nos estados do Louisiana e Atlanta. O ator dirigiu a oferta aos mais idosos, pelo facto de estarem mais expostos à doença e, ainda assim, serem obrigadas a sair de casa para conseguirem comprar alimentos.

Contudo, a generosidade do ator que ficou universalmente conhecido pela personagem Madea Simmons não fica por aqui. Esta semana, Tyler foi buscar comida a um restaurante em Atlanta e deixou uma gorjeta aos empregados, imagine-se, de quase 20 mil euros.