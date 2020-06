O ex-polícia Derek Chauvin acusado do assassínio de George Floyd compareceu esta segunda-feira pela primeira vez perante uma juíza, que lhe fixou uma caução de um milhão de dólares (885 mil euros) para ficar em liberdade condicional.

Depois de uma curta audiência, que decorreu por videoconferência a partir da prisão onde Chauvin está detido, como constatou uma correspondente da AFP, a juíza Jeannice Reding, do condado de Hennepin, em Minneapolis, marcou para 29 de junho a próxima audiência.

Segundo os meios de comunicação norte-americanos, a caução inicial foi fixada em 1,25 milhões de dólares (1,1 milhões de euros), mas foi reduzida depois de o agente ter aceitado algumas condições, incluindo a proibição de contacto com a família de George Floyd. Outras condições são a proibição de sair do estado do Minnesota e a obrigatoriedade de entregar todas as suas armas.

O antigo agente, de 44 anos, que está detido em uma prisão de alta segurança, apareceu com o uniforme cor-de-laranja de prisioneiro.

É acusado de assassínio por ter asfixiado, em 25 de maio, George Floyd, um afro-americano, de 46 anos, com o joelho no pescoço durante cerca de nove minutos, apesar de este dizer que não conseguia respirar.

O drama, cujas imagens captadas por uma transeunte se tornaram virais, suscitou uma vaga de manifestações no mundo inteiro.

Os quatro polícias envolvidos no assassínio foram despedidos.

Chauvin está acusado de homicídio em segundo grau, arriscando uma pena máxima de 40 anos de prisão.

Os restantes vão responder por auxílio e cumplicidade de homicídio em segundo grau e por homicídio involuntário.