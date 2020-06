O governador do Wisconsin ativou a Guarda Nacional na quarta-feira, após uma noite de protestos marcados pela violência, que incluiu o derrube de duas estátuas do Capitólio e agressões a um senador.

Os manifestantes, que protestavam na noite de terça-feira contra o racismo, em mais uma manifestação desencadeada pela morte de George Floyd às mãos da Polícia, também atiraram uma bomba incendiária de fabrico caseiro para o edifício do município e partiram janelas e luzes no Capitólio, que tentaram invadir, tendo sido impedidos pelas forças de segurança.

A violência eclodiu quando um grupo de 200 a 300 pessoas protestava contra a detenção de um afroamericano num restaurante. O homem gritou mensagens aos clientes, através de um megafone, enquanto transportava um taco de basebol, mostrou um vídeo divulgado pela Polícia.

O senador Tim Carpenter queixou-se de ter sido agredido, após ter filmado os manifestantes.

Pontapeado na cabeça, pescoço, costelas", escreveu Carpenter na rede social Twitter. "Pessoas inocentes vão ser mortas", acrescentou.

Uma das estátuas decapitadas e arrastadas para um lago, a cerca de 800 metros de distância, era de um herói abolicionista durante a Guerra Civil Americana, o Coronel Hans Christian Heg.

A outra estátua derrubada representa o lema do Wisconsin, "Avançar". A estátua foi instalada pela primeira vez há 125 anos, mas substituída por uma réplica em bronze em 1998.

Um dos manifestantes disse à agência de notícias Associated Press (AP) que as duas estátuas pintam um retrato do Wisconsin como um estado racialmente progressista, ao mesmo tempo que se mantém um sistema penal que continua a deter negros de forma desproporcionada.

Os protestos antirracistas após o homicídio de George Floyd, em 25 de maio, na cidade de Minneapolis, deram origem à vandalização e remoção de várias estátuas de figuras controversas, como as de Winston Churchill em Londres (Inglaterra), do navegador Cristóvão Colombo ou de generais da Confederação, nos Estados Unidos.