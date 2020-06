Ao longo dos últimos dias têm sido reportados casos de cidadãos negros encontrados mortos pelo método de enforcamento em árvores, nos Estados Unidos. A polícia federal (FBI) está a investigar algumas das situações, e já há suspeitos para alguns dos casos.

Um dos casos é o de Robert Fuller, encontrado perto da câmara de Palmdale, cidade perto de Los Angeles. As autoridades começaram por avançar que se tratava de um caso de suicídio, mas a família do jovem de 24 anos recusa esse cenário. A causa oficial da morte ainda não foi revelada.

Já esta segunda-feira, a polícia do condado de Los Angeles revelou que o FBI e a procuradoria-geral do estado da Califórnia vão realizar uma "investigação exaustiva".

Esta investigação é obviamente de grande preocupação para a comunidade, não apenas para Palmdale, mas para toda a nação. Robert Fuller era um jovem no auge de sua vida e a sua morte é obviamente dolorosa para muitas pessoas", disse o xerife do condado de Los Angeles, em conferência de imprensa.

Watch Live as @LACoSheriff Villanueva, @LACOFD Chief Osby, the La Medical Examiner/Coroner, and Homicide Investigators Discuss the Most Recent Developments Surrounding the Death of Robert L. Fuller in Palmdale https://t.co/ATMXNyTPBT pic.twitter.com/ZT79WpsLv6 — LA County Sheriffs (@LASDHQ) June 15, 2020

Desde a morte de Robert Fuller que vários ativistas têm feito vigílias, alegando que a morte do negro resultou dos protestos que têm decorrido nas últimas semanas no país, depois da morte de George Floyd às mãos da polícia.

Mais um caso na Califórnia

A 31 de maio, Malcolm Harsch foi encontrado morto numa árvore em Victorville, perto de San Bernardino. A família descartou a hipótese de suicídio, e as autoridades já abriram diligências para investigar a morte do negro, que tinha 38 anos.

Segundo comunicado da polícia de San Bernardino, a ocorrência foi comunicada por uma mulher, que dizia que o seu namorado se tinha enforcado junto a um descampado.

O óbito foi declarado no total, apesar das tentativas de reanimação por parte das equipas médicas. A nota da polícia refere que foi conduzida uma investigação no local, mas que os agentes não encontraram quaisquer evidências.

A autópsia ao corpo foi conduzida a 12 de junho, e as autoridades afirmam que não há sinal de crime. Apesar disso, as equipas forenses ainda aguardam os exames toxicológicos para dar uma causa oficial para a morte.



The investigation into the death of Malcolm Harsch continues https://t.co/hy4SaKhB6j

— San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) June 15, 2020

Caso suspeito em Manhattan

Na manhã deste domingo, um outro homem negro foi encontrado enforcado numa árvore. A vítima, que não foi identificada, foi encontrada por alguém que ia a passar no Fort Tryon Park, em Manhattan, Nova Iorque.

As autoridades acreditam que se trata de um suicídio, mas as investigações estão a decorrer no sentido de se apurarem todos os factos. A causa da morte oficial ainda não foi revelada.

Uma onda de protestos antirracistas tem decorrido nos Estados Unidos nas últimas semanas, depois de o afro-americano George Floyd ter sido assassinado por um polícia.