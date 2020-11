A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, chamou a Joe Biden de “presidente eleito” dos Estados Unidos, num momento em que o candidato democrata permanece à frente na contagem dos votos em estados chave para a eleição.

Esta manhã é claro que Biden e Harris vão para a Casa Branca”, afirmou Pelosi à comunicação social, logo após Joe Biden ter ultrapassado Donald Trump no estado decisivo da Pensilvânia

Nancy Pelosi descreveu este dia como “um dia feliz para o nosso país. Joe Biden é está determinado a unir a população”.

Para além da Pensilvânia, Biden mantém uma ligeira vantagem no estado da Georgia, que já anunciou a recontagem dos votos.

Esta quinta-feira à noite, Biden voltou a reafirmar a sua confiança numa vitória democrata, apelando ao mesmo tempo para que a população mantenha a calma até todos os votos terem sido contados.

Por outro lado, Trump reagiu ao avanço de Biden em estados detidos pelos republicanos no início da noite eleitoral de terça-feira com declarações de fraude e pedidos para que as votações fossem interrompidas.

Ainda que a vantagem de Biden no Colégio Eleitoral lhe dê mais caminhos do que Trump para chegar à presidência, os resultados eleitorais não são completamente favorecedores para o partido democrata que esperava expandir a sua maioria na Câmara dos Representantes e que viu a perda de alguns lugares para os republicanos.

Sobre esta realidade, Nancy Pelosi acredita que a próxima eleição para a Câmara em 2022 seja “uma subida mais inclinada” sem Donald Trump nas contas.