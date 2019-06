As autoridades de Georgia, nos Estados Unidos, partilharam um vídeo que mostra o momento em que os agentes da esquadra do Condado de Forsyth resgataram um recém-nascido que foi abandonado no mato dentro de um saco de plástico.

O xerife daquela região decidiu divulgar o vídeo esta terça-feira na esperança de que pudessem chegar novas pistas ou informações acerca deste caso.

As autoridades procuram a mãe da menina desde 6 de janeiro, o dia em que uma família ouviu o choro da criança numa zona de mato em Cumming, conta a Associated Press.

As imagens mostram os agentes a abrirem o saco de plástico, à medida que se vai vendo o corpo do recém-nascido no interior, acompanhado dos choros. Depois, embrulham-na numa manta para a manterem quente.

Os funcionários do hospital para onde foi reencaminhada decidiram chamar-lhe Baby India, escreve o The Atlanta Journal-Constitution.

Estamos felizes por saber que a Baby India está a melhorar e está ao cuidado do Departamento de Serviços Familiares e da Infância de Georgia”, comunicou o xerife daquele Condado no comunicado que acompanhou o vídeo.

As autoridades apelam à ajuda da população, que pode ser um apoio chave na identificação dos pais da criança.