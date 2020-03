Pelo menos 35 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças, e outras ficaram gravemente feridas e queimadas esta segunda-feira numa colisão entre dois autocarros em Kintampo, no centro de Gana, divulgaram o Governo e a polícia.

Os dois autocarros colidiram na estrada Kintampo-Tamale, que fica na zona leste da capital.

Entre as vítimas, seis pessoas estão ainda em estado crítico e 27 ficaram gravemente queimadas porque, quando se deu a colisão, os autocarros começaram imediatamente a arder, disse o Comissário da Divisão de Trânsito da Kintampo, Francis Adjei Brobey.

Os acidentes são frequentes nas estradas do país devido à fraca manutenção das estradas, à falta de respeito pelas regras de trânsito e devido a estado dos veículos, segundo a mesma fonte.

De acordo com a Direção de Transportes e Trânsito Motorizado do Gana (MTTD), em média seis pessoas morrem todos os dias nas estradas no país.