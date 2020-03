Um padre italiano morreu este domingo depois de ter abdicado de um ventilador para um doente mais novo. Giuseppe Berardelli está entre os cerca de 50 padres que já morreram devido ao novo coronavírus em Itália.

O clérigo era arcipreste na comuna italiana de Casnigo, e decidiu abdicar de aparelhos de assistência respiratória quando o seu estado de saúde se começou a deteriorar, segundo o Vatican News.

A informação foi depois confirmada por um dos membros do Dicastério para a Comunicação, o equivalente à secretaria de estado das comunicações do Vaticano. James Martin revelou ainda que o aparelho tinha sido doado pela paróquia de Giuseppe Berardelli.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.



"Greater love has no person..." (Jn 15:13)