Pelo menos oito pessoas morreram e 384 estão a ser resgatadas após o desabamento de um glaciar ter provocado uma avalanche no estado indiano de Uttarakhand.

O incidente ocorreu na sexta-feira, disse fonte do Executivo da Índia à Reuters, salientando que os oito cadáveres já foram recuperados.

As operações de resgate estão a ser lideradas pelas forças militares, sendo que seis dos resgatados encontram-se em estado crítico.

After the #GlacierBurst, videos emerge which show Indian defence force jawans rescuing people frm Sumna, Chamoli, in Uttarakhand. pic.twitter.com/4X29Q4Ql5o — Resonant News (@Resonant_News) April 24, 2021

O acesso rodoviário foi ainda interrompido em cinco locais, devido a vários deslizamentos de terra, depois de a avalanche ter atingido o distrito de Chamoli na noite de sexta-feira.

Estão a ser feitos esforços para reativar as redes de comunicação, ao mesmo tempo que as estradas foram fechadas por causa da forte queda de neve, explicou Tirath Singh Rawat, ministro-chefe do estado.

Em fevereiro, o desabamento de um glaciar resultou em cheias de grande dimensão, provocando mais de 200 mortos e destruindo dois projetos hidrelétricos do estado.