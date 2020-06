Um "incidente grave" no centro de Glasgow, na Escócia, fez, esta sexta-feira, três mortos, segundo a Sky News.

A polícia confirmou que os serviços de emergência foram mobilizados para lidar com um "incidente grave" numa rua do centro da cidade.

As autoridades confirmaram que um agente ficou ferido depois de ter sido esfaqueado e que a família já foi notificada.

We appreciate families of police officers in #Glasgow will be anxious to hear that a police officer has been stabbed. Please be aware the family of the officer has been notified and is being supported by the service.