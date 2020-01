Na segunda-feira foram várias as notícias que deram conta de que a primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, teria apresentado uma proposta que previa uma redução no horário de trabalho do país: quatro dias de trabalho, com seis horas cada um. No entanto, a porta-voz do governo finlandês "desmentiu" a notícia.

O News Now Finland publicou um artigo no qual explica ao detalhe como é que a notícia do jornal New Europe se tornou um dado adquirido. Päivi Anttikoski, diretora de comunicação do gabinete da primeira-ministra, partilhou a notícia na sua página oficial no Twitter.

De acordo com o News Now Finland, para além dessa proposta não estar sequer incluída no programa de governo finlandês, houve fontes ligadas ao executivo que confirmaram que essa medida nem sequer está em cima da mesa.

Isto tudo começou quando em agosto do ano passado, Sanna Marin, na altura ministra dos Transportes, num evento com vários membros do governo, incluindo Antti Rinne, que à época era primeiro-ministro, disse que a produtividade da Finlândia poderia beneficiar ou de uma semana de trabalho de quatro dias, ou de um horário de trabalho de apenas seis horas diárias.

Vastakin on pyrittävä työn tuottavuuden parantamiseen ja, että hyötyjä on tavallinen ihminen. Työajan lyhentämisestä voi ja pitää keskustella. 4 päivän työviikko tai 6 tunnin työpäivä elämiseen riittävällä palkalla on tänään ehkä utopiaa, mutta voi olla tulevaisuudessa totta. — Sanna Marin (@MarinSanna) August 19, 2019

Sanna Marin chegou mesmo a fazer uma publicação no Twitter na qual sugeriu que "um horário de trabalho mais curto pode e deve ser discutido", com o objetivo dos filandeses dedicarem mais tempo à família e amigos.