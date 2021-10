Uma professora grávida da cidade de Doral, no estado norte-americano da Flórida, foi presa no dia 8 de outubro por ter mantido um relacionamento impróprio com uma criança com menos de 15 anos.

De acordo com a Polícia de Doral, Heiry Calvi, de 41 anos, foi colocada em funções administrativas em março para não ter contacto com os alunos, depois de vários menores terem relatado à polícia que um dos seus colegas, de 15 anos, estava a exibir vídeos de ele e da professora em atos sexuais.

As autoridades obtiveram permissão legal para fazer buscas no telemóvel do jovem, onde também encontraram mensagens de texto “a expressar o seu alegado amor”.

As autoridades locais confirmaram que Calvi está grávida de oito meses, embora não tenham confirmado se o jovem é o pai do bebé. "Não vou especular sobre de quem é o filho", disse Rey Valdés, porta-voz do Departamento Policial de Doral.

De acordo com os primeiros interrogatórios, Calvi e o aluno aprofundaram o relacionamento depois de a professora ter passado a dar-lhe aulas particulares dentro da sua própria casa, no final de 2020.

O estudante disse às autoridades que todos os encontros sexuais com a professora foram consensuais, segundo a CBS Miami. “Ele disse-nos categoricamente que não foi violado. Mas quero salientar que, de acordo com a lei da Flórida, um menor não pode dar consentimento ", disse a polícia.