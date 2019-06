Os cerca de 400 migrantes foram resgatados no meio do Mediterrâneo, num navio de madeira.

Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo duas crianças e quatro mulheres, após o naufrágio de um barco com migrantes ao largo da ilha grega de Lesbos, esta terça-feira.

O barco afundou ao início da manhã, pelas 07:00 (04:00 em Lisboa).

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades gregas, 57 pessoas foram resgatadas com vida.

No local, há ainda vários barcos de salvamento e um helicóptero à procura de possíveis vítimas.

Os sobreviventes do naufrágio estão a ser questionados sobre o número de migrantes que seguia na embarcação.

Desde o inicio do ano mais de 22.000 migrantes e refugiados chegaram à Europa pelo mar, de acordo com os dados da agência das Nações Unidas para os Refugiados.