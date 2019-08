Os militares da Unidade de Controlo Costeiro da GNR destacados na ilha de Samos, Grécia, apoiaram no sábado as autoridades gregas no auxílio às suas populações, após um grande incêndio que deflagrou na ilha, informou esta segunda-feira a GNR.

Segundo adianta a GNR, durante o incêndio, que deflagrou numa zona montanhosa e de florestação mais densa junto à costa, a GNR empenhou a sua embarcação na vigilância da orla marítima, com o intuito de detetar, e em caso de necessidade, resgatar pessoas pelo mar.