A polícia grega voltou a lançar gás lacrimogéneo esta quarta-feira contra migrantes e refugiados que tentavam entrar na Grécia pela fronteira com a Turquia, de acordo com os meios de comunicação gregos.

A situação esteve mais turbulenta esta quarta-feira, comparativamente com o dia de ontem.

Embora a polícia turca ainda não permita que os meios de comunicação se aproximem da fronteira, veem-se colunas de gás e ouvem-se explosões a um quilómetro da passagem da fronteira de Pazarkule, na área de onde há seis dias milhares de pessoas esperam por uma oportunidade de entrar em território da União Europeia (UE).

Um grupo de migrantes tentou forçar a entrada através da passagem de fronteira de Pazarkule-Kastanies e as forças de segurança gregas usaram gás lacrimogéneo, segundo a estação pública grega ERT.

Source in Pazarkule, on the Turkish border with Greece, says Greek border guards opened fire on a group of migrants and refugees attempting to cross this morning. Says a number of people are wounded, some heavily. pic.twitter.com/91l1MeM9Cm