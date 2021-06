A polícia grega recuperou, na segunda-feira, os dois quadros do século XX que foram roubados, em 2012, da Galeria Nacional de Arte em Atenas. As pinturas pertenciam a Pablo Picasso ("Woman's Head") e a Piet Mondrian ("Mill"). Segundo a Reuters, um homem foi preso após as obras terem sido encontradas num desfiladeiro perto de Atenas.

No dia do assalto, o ladrão conseguiu ainda roubar um desenho do pintor italiano Guglielmo Cacci. Um guarda da galeria disse à polícia que o alarme foi acionado pouco antes das 05:00 e, nessa altura, viu o vulto de uma pessoa a sair rapidamente do edifício. Durante a fuga, o assaltante acabou por deixar uma pintura de Mondrian para trás.

Posteriormente, um relatório das autoridades concluiu que várias áreas do museu estavam fora do alcance das câmaras de segurança e que os alarmes tinham defeito.

O Ministério da Cultura da Grécia agradeceu, na rede social Twitter, à polícia pelo trabalho realizado: " As pinturas de Picasso e Mondrian voltaram à Galeria Nacional. Parabéns a po lícia por recuperar estas pinturas."