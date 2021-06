A polícia grega prendeu, na sexta-feira, dois homens de 56 anos por tentarem vender uma estátua "extremamente rara" da deusa grega Hécate por 40 mil euros - uma relíquia de preço inqualculável. As autoridades detiveram também um agricultor de 35 anos que, alegadamente, entregou a estátua aos dois homens, após a ter encontrado na sua quinta.

Para apanhar os culpados, um polícia fez-se passar por comprador e, após um mês de negociações, conseguiu chegar aos homens que estavam na posse da estátua quando estes se iam encontrar com o suposto comprador, que afinal era o agente infiltrado.

Greek trio arrested for trying to sell #Roman statue of Hecate, goddess of the underworld. https://t.co/VSfpz7wnbu #RomanArchaeology #Greece #Archaeology #HeritageCrime pic.twitter.com/B3bu144AuA