As primeiras projeções de resultados das eleições de hoje na Grécia indicam uma confortável vitória para o partido conservador Nova Democracia, de Kyriakos Mitsotakis, com quase 40% dos votos.

As projeções oficiais assinalam que o partido da Nova Democracia ganhou as eleições com 39,8% dos votos contra os 31,6% de votos para o partido até agora no poder no país, o Syriza, de Alexis Tsipras.

Ainda de acordo com as primeiras projeções, o partido da Nova Democracia poderá ter conseguido um número de lugares no parlamento Grego suficiente para formar Governo sem necessitar de fazer coligação com outros partidos.

Alexis Tsipras, numa declaração pública, já veio admtir a derrota e dizer que deu os parabéns a Mitsotakis e que irá respeitar a vontade dos cidadãos. O líder do Syriza acrescentou que espera que o governo da Nova Democracia respeite os direitos dos trabahadores e que irá entregar ao sucessor um país a crescer e com a credibilidade restaurada.

Os gregos foram hoje a votos numas eleições legislativas antecipadas em relação às quais a generalidade das previsões já apontavam o fim da experiência de quatro anos de um Governo dominado pelo partido de esquerda Syriza e pelo regresso ao poder da direita conservadora.

A ND repete a vitória registada nas eleições europeias de 26 de maio passado e nas regionais e municipais que decorreram em simultâneo, com segunda volta em 02 de junho.