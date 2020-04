Rotina, sorrisos e felicidade numa casa a arder. Foi com um vídeo com esta mensagem que o movimento Fridays For Future chamou a atenção para as mudanças climáticas que estão a afetar o planeta.

O vídeo tem como objetivo assinalar o Dia Mundial da Terra, que se celebra esta quarta-feira, 22 de abril. A mensagem é simples e recorda as palavras deixadas pela jovem ativista Greta Thunberg no Parlamento Europeu.

"Quero que ajam como se a vossa casa estivesse em chamas. Se a vossa casa estivesse em chamas, não estariam a voar à volta do mundo em executiva", disse Greta.

O vídeo mostra a manhã de uma família de quatro pessoas, alheia às chamas que vão destruíndo a casa aos poucos. Quando as duas crianças vão para a escola, os pais despedem-se enquanto saem labaredas das janelas, e os dois voltam para dentro da habitação.

“Podemos habituar-nos, mas é um problema sério que enfrentamos diariamente", disse em comunicado Joe Hobbs, do movimento Fridays For Future."Precisamos de uma ação coletiva imediata. Esperamos que, ao assistirem a este vídeo, as pessoas percebam que precisam de agir agora."

O vídeo foi divulgado pelo Fridays For Future - o movimento estudantil fundado por Greta Thunberg, que todas as sextas-feiras protestava junto ao parlamento sueco - em conjunto com a agência FF de Los Angeles.