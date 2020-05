Três homens foram filmados em plena perseguição de um Tigre, nas ruas de Guadalajara, no México. Para tornar a situação ainda mais inacreditável, um dos elementos do trio estava vestido como um cowboy e estava “armado” com uma simples corda com um laço, enquanto outro está munido com uma cadeira dobrável.

O momento foi captado por duas mulheres que decidiram encostar o carro, em que seguiam, para tentar perceber o que se passava.

É um tigre. Meu Deus! Como o vão apanhar? –Eu não sei...", questionam as autoras do vídeo.

As imagens duram apenas 23 segundos, mas já se tornaram virais nas redes sociais. Nos instantes finais do vídeo, pode ver-se um homem vestido de cowboy arremessar uma corda e a entrelaçar a cabeça do felino. No entanto, num segundo vídeo com outra perspetiva do momento parece mostrar que a tentativa não foi bem-sucedida.

As questões amontoam-se sobre o que terá acontecido e para já as repostas parecem ser escassas. Todavia, os internautas parecem acreditar em duas hipóteses: ou o tigre fugiu de um circo ou pertencia a um líder de um cartel de droga.

Até ao momento nenhum dos elementos foi identificado. Também não há também qualquer informação relativamente a quem pertence o felino, mas sabe-se que fugiu de uma residência privada, nos subúrbios de Tlaquepaque, de acordo com a autarquia local.