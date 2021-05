A imagem já correu mundo. Juan Francisco, agente do Grupo Especial de Atividades Submarinas da Guardia Civil, foi fotografado a salvar um bebé que caiu ao mar, perto da praia do Tarajal, em Ceuta.

Numa entrevista ao podcast " Herrera en COPE", um programa de rádio espanhol, contou que quando pegou na criança "estava gelada, com frio e não gesticulava".

Juan explicou que ele e os colegas estavam na praia para resgatar as pessoas mais vulneráveis que tinham fugido de Rabat, a capital de Marrocos, e que não paravam há dois dias.

Numa descrição mais pormenorizada, disse que muitos dos migrantes usavam coletes de cortiça e tinham os filhos "presos como podiam".

Estávamos atentos a todas as pessoas que achávamos que não iam ser capazes de chegar às nossas águas, porque a única intenção que estas pessoas tinham era chegar às nossas águas fosse com o que fosse. Alguns usavam coletes de cortiça mal ajustados. Estávamos muito atentos às pessoas mais vulneráveis que não estavam a conseguir manter-se à superfície da água. Havia muitos pais e mães com os filhos presos como podiam", relatou ao entrevistador Carlos Herrera.