Oito membros de uma rede de criminalidade organizada envolvida no tráfico de droga em larga escala foram detidos numa operação que contou com a cooperação da Polícia Judiciária (PJ) e com o apoio da Europol.

Em comunicado enviado à Lusa, a PJ informa que as detenções foram realizadas pela Guarda Civil Espanhola e pela Autoridade Tributária do mesmo país no momento em que os alegados criminosos se preparavam “para contrabandear 15 toneladas de haxixe para Espanha”.

A “Operação SEAFOX” começou no final do ano passado, depois de os investigadores espanhóis terem descoberto um grupo de criminalidade organizada que contrabandeava haxixe de Marrocos para Espanha usando diferentes tipos de embarcações.

O Centro Europeu para a Criminalidade Financeira e Económica (EFECC) da Europol apoiou a análise das transações financeiras dos criminosos, identificando toda a rede espalhada por Espanha e Portugal”, explica o documento.

A investigação centrou-se rapidamente numa embarcação específica - conhecida como SEEFUCHS - adquirida pelo grupo em novembro de 2020 e levada para Portimão, onde lhe alteraram a cor e aumentaram a capacidade de armazenamento.

“Em junho deste ano, o SEEFUCHS partiu para Marrocos, sob estreita vigilância das autoridades. Assim que o produto estupefaciente foi carregado na embarcação, os criminosos regressaram em direção ao Estreito de Gibraltar”, esclarece a PJ.

Cinco pessoas foram detidas e 15 toneladas de haxixe foram apreendidas na carga do navio quando este foi tomado pela polícia espanhola a cerca de 100 milhas náuticas a sul da costa espanhola.

Foram realizadas cinco buscas domiciliárias simultaneamente em toda a Espanha, as quais resultaram na detenção de três outros membros deste mesmo grupo, assim como a apreensão de 60 mil euros em dinheiro”, acrescentam.

Em Lanzarote, foi ainda apreendido um iate de luxo que também era usado para o transporte de drogas.