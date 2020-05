A Guardia Civil de Ibiza desmantelou, este domingo, uma festa com 20 pessoas numa quinta de luxo em Ibiza, conta a imprensa espanhola.

As autoridades foram alertadas para a festa ao ar livre, numa vivenda numa zona rural de Sant Josep de sa Talaia. À chegada ao local, os agentes depararam-se com um cartaz, na entrada da quinta, que publicitava a festa e quando entraram no espaço viram duas dezenas de pessoas a dançar e a beber.

A festa, para 20 convidados de várias nacionalidades (espanhóis, franceses, italianos e britânicos), contava com um serviço de catering e com um DJ para animar a tarde.

Os convidados estavam espalhados pelo espaço e acabaram todos identificados pela polícia.

O organizador do evento acabou detido por desobediência às autoridades. No entanto, ficou em liberdade depois de lhe serem lidos os direitos e explicados os motivos da detenção.

Os restante participantes foram denunciados por participarem na festa já que nenhum deles vivia na quinta.