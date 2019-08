/ AM

/ AM

Seis cachorros de pastor alemão que tinham sido enterrados vivos foram resgatados, na segunda-feira, de uma quinta em Bajo Aragón, em Espanha, pela Guardia Civil de Terual. Segundo a imprensa espanhola, o Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil de Alcañiz recebeu o alerta através de um popular que dava conta que seis cachorros com poucos dias de vida tinham sido enterrados vivos.

Quando se deslocaram ao local, os agentes encontraram dois cães adultos: um macho e uma fêmea com sinais de ter parido recentemente. Depois de resgatarem os cachorros, os agentes colocaram as crias junto da fêmea, que demonstrou grande agitação e nervosismo, para que as amamentasse.

Duas pessoas estão a ser investigadas pelo crime contra a flora, fauna e animais domésticos-

O tribunal está a investigar.

Rescatados 6 #Cachorros de #PastorAlemán 🐶 ¡¡enterrados vivos!! 😫 en una localidad del Bajo Aragón.

Habrá quien piense 🤔 que no es un gran servicio; a nosotros nos llena de orgullo ☺️ 👉 https://t.co/vLuEGRliIk pic.twitter.com/KJZOmdqXbo — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 20, 2019

Já na terça-feira, durante os incêndios na Grã Canária, dois guardas ajudaram um cão "a ponto de morrer". O animal, como se pode ver no vídeo divulgado pela Guardia Civil, encontrava-se exausto e sem forças para se colocar em segurança.

"Dois guardas civis que participavam na evacuação dos afetados pelo incêndio florestal da Grã Canária localizaram este peludo exausto a ponto de morrer. Tranquilizaram-no, hidrataram-no e levaram-no para um lugar seguro", pode ler-se na legenda.