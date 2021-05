Os militares israelitas afirmaram este domingo terem atingido a casa do principal líder do Hamas em Gaza, após quase uma semana de fortes ataques aéreos e disparos de foguetes contra Israel a partir do território governado pelo grupo islâmico.

O General Hidai Zilberman, um porta-voz do exército, disse à rádio do exército israelita que os militares tinham como alvo a casa de Yehiyeh Sinwar, o líder mais alto do Hamas dentro do território, que provavelmente se esconde junto com o resto do escalão superior do grupo.

A sua casa está localizada na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza,

O Hamas e o grupo militante da Jihad Islâmica reconheceram 20 combatentes mortos desde que os combates eclodiram na segunda-feira, enquanto Israel diz que o número real é muito superior.

O Hamas e outros grupos dispararam cerca de dois mil foguetes contra Israel desde segunda-feira passada, na sequência das tensões sobre um local sagrado em Jerusalém e a ameaça de despejo de dezenas de famílias palestinianas de um bairro vizinho.

No sábado, em Gaza, foi destruído por um ataque aéreo israelita um edifício de 13 andares na cidade de Gaza que albergava os escritórios de várias organizações internacionais de comunicação social, bem como apartamentos residenciais.

Entre esses meios de comunicação social encontra-se a agência norte-americana Associated Press, cujo diretor, Gary Pruitt, afirmou numa declaração que uma "terrível perda de vidas foi evitada através da evacuação dos seus trabalhadores a tempo".

O colapso da torre Al Jalaa, que também albergava os escritórios da televisão Al Jazeera e outros meios de comunicação social, foi captado em direto por múltiplas redes de televisão internacionais, incluindo as que até hoje emitiam a partir daí.

A Casa Branca advertiu Israel de que garantir a segurança dos jornalistas é “primordial”, após uma investida israelita ter destruído o edifício em Gaza onde funcionava a agência de notícias Associated Press.

“Dissemos diretamente aos israelitas que garantir a segurança dos jornalistas e dos meios de comunicação independentes é uma responsabilidade de importância crítica”, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

De acordo com o exército israelita, o edifício "continha equipamentos pertencentes à inteligência militar" do movimento islâmico Hamas.

O secretário-geral lembra a todas as partes que qualquer ataque indiscriminado contra estruturas civis e dos média viola o direito internacional e deve ser evitado a todo o custo", disse o seu porta-voz numa declaração.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, e pela primeira vez com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas, após a chegada à região, na sexta-feira, de um enviado dos EUA para tentar mediar um cessar-fogo.

Desde que a operação israelita começou na segunda-feira, a maior desde a guerra de 2014 com o Hamas, mais de 150 pessoas, na sua maioria palestinianos, foram mortas.