Abdullah Al-Mohammad, de 32 anos, transformou a obra de ficção dinematográfica “A Vida é Bela”, de Roberto Benigni, numa dura realidade. Abdullah inventou um jogo para que a filha Salwa, que ainda não completou quatro anos, não tenha medo das bombas que caem sobre a localidade síria de Saraqib, onde vivem. Isto numa altura em que as Nações Unidas dizem que a guerra na Síria atingiu “um novo nível horrível”.

As crianças estão a passar por um trauma psicológico por causa dos bombardeamentos constantes. Procurei uma forma de transformar estes bombardeamentos numa razão para rir. Disse às crianças que o som dos bombardeamentos vem de armas de brincar. Assim, não é algo assustador, mas divertido. Ela acha que as bombas são de armas de brincar”, explica Abdullah, numa entrevista ao jornal britânico The Independent.